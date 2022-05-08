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Защитники Мариуполя рассказали, как командир морпехов бежал из города

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 15:09
Защитники Мариуполя рассказали, как командир морпехов бежал из города
защитник азовстали Илья Самойленко, скриншот

Офицер управления разведки Илья Самойленко рассказал, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк решил сбежать из окруженного Мариуполя, взяв с собой людей, танки и боеприпасы.

Источник: Самойленко во время брифинга из "Азовстали"

Прямая речь Самойленко: Можно было бы сбежать, как трус, думать только как собственную жизнь, но не думать о собственной обязанности, присяге, которую на себя принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36 бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который ему был спущен.

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И он попытался скрыться из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами.

… здесь (из Мариуполя - ред.) нельзя прорваться, но если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь продлить.

Это большой стыд".

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Детали: Самойленко напомнил, что они сейчас больше 100 километров от основных позиций.

Об этом рассказал также и командир полка "Азов" Денис Прокопенко в интервью "Украинской правде".

Прямая речь Прокопенко: "Потом неожиданно командир тридцать шестой бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Так же многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен.

Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы бы еще долго могли держать оборону на правом берегу, но фланг был обнажен, и после завершения зачистки завода Ильича противник бросил все свои силы на наше направление – это позволило ему наступать на нас с фланга и тыла" .

Напомним: РосСМИ уже показали Баранюка в плену.

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Темы: МариупольАзоввойнаРосcия
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