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РосСМИ заявляют, что командир морпехов в плену после выхода с "Азовмаша"

"Украинская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 08:44
Баранюк и Кормянков, коллаж скриншотов

Российский пропагандистский ресурс "РИА Новости" заявляет, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков попали в плен при выходе с завода "Азовмаш" в Мариуполе в апреле и "дали показания".

Источник: "РИА Новости"

Детали: По утверждению российских пропагандистов, "высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков – оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали") и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе".

Факт попадания в плен Баранюка подтвердили собеседники "Украинской правды" среди украинских защитников в Мариуполе. 

12 апреля сообщалось, что в Мариуполе несколько сотен морских пехотинцев смогли прорваться с меткомбината имени Ильича на завод "Азовсталь", где находился полк "Азов". Но, как выяснилось, другая часть бригады морпехов попала в плен

Морпихов на "Азовстали" возглавляет Сергей Волынский ("Волына").

Защитники Мариуполя все еще находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеются эвакуировать с завода медиков и раненых.

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Темы: МариупольвойнапленныеРосcия
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