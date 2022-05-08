РосСМИ заявляют, что командир морпехов в плену после выхода с "Азовмаша"

Российский пропагандистский ресурс "РИА Новости" заявляет, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков попали в плен при выходе с завода "Азовмаш" в Мариуполе в апреле и "дали показания".

Источник: "РИА Новости"

Детали: По утверждению российских пропагандистов, "высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков – оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали") и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе".

Реклама:

Факт попадания в плен Баранюка подтвердили собеседники "Украинской правды" среди украинских защитников в Мариуполе.

12 апреля сообщалось, что в Мариуполе несколько сотен морских пехотинцев смогли прорваться с завода имени Ильича на завод "Азовсталь", где находился полк "Азов". Но, как выяснилось, другая часть бригады морпехов попала в плен.

Морпихов на "Азовстали" возглавляет Сергей Волынский ("Волына").

ВИДЕО ДНЯ

Защитники Мариуполя все еще находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеются эвакуировать с завода медиков и раненых.

Читайте также: Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

"Женщинам обещали прислать головы мужей." Истории тех, кто вырвался из "Азовстали"

Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"