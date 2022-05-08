В Севастополе увидели российский большой десантный корабль с признаками повреждения

У причалов в Сухарной бухте, которая является частью большой Севастопольской бухты, стоят два больших десантных корабля Черноморского флота России. Один из них имеет внешние признаки повреждения.

Источник: "Крым. Реалии"

Детали: В Сухарной бухте в настоящее время стоят два больших десантных корабля проекта 775.

Отмечается, что в составе Черноморского флота четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (бортовой номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Один из БДК в Сухарной бухте имеет видимые признаки повреждений – большие пятна красного цвета на левом борту. Такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской серой краской.

После начала военного вторжения России в Украину, бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Напомним: В Крыму похоронили капитана корабля "Цезарь Куников", который подбили у Бердянска.