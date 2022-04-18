В Крыму похоронили капитана ЧФ РФ, он руководил кораблем, который подбили у Бердянска

Контролируемое оккупантами медиа 18 апреля сообщило о том, что прошло прощание с севастопольцем Александром Чирвой. Он был убит во время боевых действий украинскими национальными силами сопротивления.

Источник: Крыминформ в Telegram

Детали: Александр Григорьевич Чирва был командиром большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитан 3 ранга.

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24 марта в оккупированном порту Бердянска украинскими защитниками был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а еще два больших десантных корабля, "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", получили повреждения.

В 2015-2016-м годах Чирва принимал участие в войне в Сирии.

По данным "Крыминформа", российский командир был убит украинцами "во врем боя". При этом оккупанты не уточняют, когда именно состоялся этот бой.

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Александр Чирва

Почему это важно: Благодаря этой информации можно сделать вывод, что атаки украинских защитников на корабли ЧФ РФ успешны. Так, 14 апреля экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что отработка по российскому крейсеру "Москва" – не первое эффективное применение украинских крылатых ракет "Нептун".

Напомним:

С жителем Ялты Дмитрием Шкребцом, чей сын-срочник "пропал без вести" вследствие крушения крейсера "Москва", связались семьи других матросов, которые также были на судне и "исчезли".