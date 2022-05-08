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Ракетный обстрел Одессы: разрушены зоны отдыха

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 19:44
фото "Думской"

Россияне произвели ракетный обстрел Одессы, разрушены зоны отдыха.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно: "В 16:20 3 ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены на Одессу. Одна сбита ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха.

Пожар, возникший на месте попадания, площадью 15 кв. м ликвидирован силами 4 специальных машин и 15 спасателей. Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м, работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины".

Детали: Пострадавших в результате ракетного обстрела нет.

Обновлено: Позже председатель Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате ракетных ударов россиян по Одесской области в воскресенье ранена девушка, повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры, 6 населенных пунктов остались без электроснабжения.

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Темы: Одессавзрыв
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