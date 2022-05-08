Обстрелы Одесской области: ранена девушка, 6 населенных пунктов без света

В результате ракетных ударов россиян по Одесской области в воскресенье ранена девушка, повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры, 6 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении

Дословно: "Сегодня с самого начала суток противник совершил ряд ракетных ударов по области.

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Нашим подразделениям ПВО удалось сбить 4 ракеты. Но, к сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего была ранена молодая девушка.

В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в шести населенных пунктах нет света. Повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области".

Что предшествовало: В 16:20 россияне выпустили по Одессе 3 ракеты. Одну сбила ПВО, две другие попали в жилой район, разрушены зоны отдыха.