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Зеленский встретился с главами парламентов Германии и Норвегии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 17:17
Зеленский встретился с главами парламентов Германии и Норвегии
Владимир Зеленский и Бербель Бас, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел встречи в Киеве с президентом Бундестага Германии Бербель Бас и президентом Стортинга Норвегии Масудом Гарахани.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Во время встречи с председателем Бундестага стороны "обсудили, в первую очередь, дальнейшее оборонное содействие Украине со стороны Германии, а также усиление санкций против российского агрессора".

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Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от Германии сильнейшего и уверенного лидерства в помощи в борьбе с российским агрессором.

Он также выразил уверенность в поддержке официальным Берлином предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Президент поблагодарил Германию за финансовую поддержку экономики Украины и призвал играть ведущую роль в восстановлении разрушенных российской армией украинских территорий.

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Со своей стороны, Бас поблагодарила Зеленского за встречу. Она отметила, что для нее очень важно именно 8 мая быть в Украине и иметь возможность почтить память жертв Второй мировой войны.

Во время встречи с президентом Стортинга Норвегии Зеленский поблагодарил норвежское общество за поддержку народа Украины с первого дня войны.

Со своей стороны, Гарахани рассказал, что был глубоко поражен последствиями российской оккупации, которые увидел в Ирпене и Буче Киевской области.

 
Владимир Зеленский и Масуд Гарахани, фото ОП

"Я хочу подтвердить вам, что Норвегия всегда стоит рядом с Украиной", - сказал он.

Стороны обсудили укрепление поддержки безопасности Украины со стороны Норвегии, а также подходы к дальнейшему укреплению санкций против России. Также стороны затронули вопрос о возможности взаимодействия в сфере энергетической безопасности.

Президент отметил финансовую поддержку Украины со стороны Норвегии и гуманитарную помощь, а также пригласил принять участие в восстановлении нашей страны.

Темы: ЗеленскийГерманияНорвегия
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