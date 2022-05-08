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РФ обстреляла приграничье двух областей Украины из РСЗО и минометов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 21:48
РФ обстреляла приграничье двух областей Украины из РСЗО и минометов
иллюстративное фото РСЗО

Войска оккупантов к вечеру 8 мая обстреляли с территории РФ украинское приграничье на Сумщине и Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 километров от госчерты пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня с территории РФ.

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Также с вражеской территории открывался минометный огонь по Черниговщине.

Сообщается, что несколько мин разорвалось на расстоянии около 1,5 км от границы в окрестностях одного из сел Городнянского района.

По данным ГПСУ, предварительно обошлось без жертв. Информация уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 8 мая россияне совершили ракетные обстрелы Шосткинского района Сумской области, было повреждено еврейское кладбище в Глухове.

Темы: войнаСумская областьЧерниговская областьПограничная служба
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