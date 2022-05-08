РФ обстреляла приграничье двух областей Украины из РСЗО и минометов
Войска оккупантов к вечеру 8 мая обстреляли с территории РФ украинское приграничье на Сумщине и Черниговщине.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: В Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 километров от госчерты пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня с территории РФ.
Также с вражеской территории открывался минометный огонь по Черниговщине.
Сообщается, что несколько мин разорвалось на расстоянии около 1,5 км от границы в окрестностях одного из сел Городнянского района.
По данным ГПСУ, предварительно обошлось без жертв. Информация уточняется.
Что предшествовало: 8 мая россияне совершили ракетные обстрелы Шосткинского района Сумской области, было повреждено еврейское кладбище в Глухове.