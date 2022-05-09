Российская армия уже демилитаризовалась на 1145 танков – Генштаб
Понедельник, 9 мая 2022, 09:46
С начала полномасштабной агрессии против Украины российская армия потеряла 1145 танков, 158 вертолетов и 377 беспилотников.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1145 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
- РСЗО - 185 (+6) ед,
- средства ПВО - 87(+1) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
- корабли /катера - 12 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
- специальная техника – 41 (+2).
- крылатые ракеты – 94 (+2).
Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Авдеевском направлении.
Данные уточняются.