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Российская армия уже демилитаризовалась на 1145 танков – Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 09:46
уничтожен российский танк. фото Эльдара Сарахмана, УП

С начала полномасштабной агрессии против Украины российская армия потеряла 1145 танков, 158 вертолетов и 377 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1145 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
  • РСЗО - 185 (+6) ед,
  • средства ПВО - 87(+1) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 158 (+2) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
  • корабли /катера - 12 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
  • специальная техника – 41 (+2).
  • крылатые ракеты – 94 (+2).

Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Авдеевском направлении.

Данные уточняются.

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