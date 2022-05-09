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Россияне перешли Северский Донец – Луганщина сражается за "дорогу жизни"

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 09:56

Российская армия пытается "отрезать" Луганскую область от Украины, взяв под контроль трассу Лисичанск – Бахмут, военную технику РФ уже переправили через Северский Донец.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Сегодняшний день решающий. Будем сражаться за "дорогу жизни".

Детали: Продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.

По словам Гайдая, "рашисты пытаются отобрать у нас "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут"

Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег.

Прямая речь: "Если закрепятся, смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганщину – это будет означать потерю единственного пути безопасности и сообщения с другими областями. Верим в ВСУ! Чем бить орков – есть. Как реку перешли, так и поплывут".

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Темы: Луганская областьвойна
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