В ОП ответили на ложь Путина во время парада
Понедельник, 9 мая 2022, 12:51
Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил ложь главного агрессора Владимира Путина во время парада в Москве.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым.
Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ".
Предыстория: Путин 9 мая заявил, что НАТО и Украина готовились к "карательной операции на Донбассе, к вторжению на российские исторические земли, включая Крым".