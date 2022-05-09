В ОП ответили на ложь Путина во время парада

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил ложь главного агрессора Владимира Путина во время парада в Москве.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым.

Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ".

Предыстория: Путин 9 мая заявил, что НАТО и Украина готовились к "карательной операции на Донбассе, к вторжению на российские исторические земли, включая Крым".