Путин на параде назвал войну "единственно правильным решением", мобилизацию не объявил

Президент России Владимир Путин на параде ко Дню победы в Москве заявил, что Россия "дала упреждающий отпор агрессии" со стороны НАТО, когда вторглась в Украину, а мобилизацию на войну не объявил.

Источник: Путин на параде на Красной площади, трансляция российских медиа

Прямая речь: "Поздравляю вас с днем великой победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной… И в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России".

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Детали: Путин вспомнил былые битвы и "единый советский народ".

По его словам, Россия "всегда выступала за создание системі равной и неделимой безопасности", чтобы ужас глобальной войны не повторился.

Президент РФ вспомнил о неудавшемся шантаже западного мира со стороны России и снова назвал сразу несколько поводов войны, не упомянув, что российские войска массово находились у границ Украины почти год перед вторжением.

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Прямая речь: "В декабре прошлого (2021) года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы.

В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, непосредственно у наших границ.

Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО.

Опасность росла с каждым днем, Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение – решение суверенной, сильной, самостоятельной страны".

Детали: Путин заявил, что после распада Советского Союза США "заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих саттелитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают и покорно все это проглатывать".

"Но мы другая страна, у России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине,от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификации истории Второй мировой", – сказал Путин.

Он обвинил мир в "разжигании русофобии" и "восхвалении предателей".

Президент РФ заявил, что "сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле", что они сражаются за Родину, ее будущее,"чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

Путин пообещал поддержку раненым солдатам и офицерам, семьям погибших в Украине.

"Слава нашим доблестным Вооруженным силам! За Россию, за победу, ура!", – сказал он дрогнувшим голосом, завершая речь.

Путин в своей речи не объявил об официальном начале войны или мобилизации, как допускали разведки и эксперты.

На параде не было представителей других государств. Путин в своей речи сказал, что американским ветеранам "запретили" приехать на парад в Москву.

Этому предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении к 77-й годовщине победы над нацистами заявил, что президент России Владимир Путин пытается извратить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовала оккупация Крыма, части Донбасса и 8 лет гибридной войны против Украины. Путин называет войну в Украине "специальной военной операцией" РФ.