Оккупанты обстреляли Славянск
Понедельник, 9 мая 2022, 14:11
Российские оккупанты 9 мая обстреляли город Славянск в Донецкой области.
Источник: мэр Славянска Вадим Лях в Facebook
Прямая речь Ляха: ""Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилёт в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем".
Детали: Мэр города призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и не выкладывать в сеть видео и фото обстрелов.
Предыстория:
- На параде в Москве 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская армия в Украине воюет на "своей земле".