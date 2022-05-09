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Оккупанты обстреляли Славянск

Ирина БалачукПонедельник, 9 мая 2022, 14:11

Российские оккупанты 9 мая обстреляли город Славянск в Донецкой области.

Источник: мэр Славянска Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: ""Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилёт в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем".

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Детали: Мэр города призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и не выкладывать в сеть видео и фото обстрелов.

Предыстория: 

  • На параде в Москве 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская армия в Украине воюет на "своей земле".

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Темы: Славянсквойна
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