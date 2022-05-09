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Путин заявил, что его армия в Украине воюет на "своей земле"

Ирина БалачукПонедельник, 9 мая 2022, 11:18
Путин заявил, что его армия в Украине воюет на своей земле
Владимир Путин на параде. Скриншот из видеотрансляции

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия в Украине воюет на "своей земле".

Источник: Путин на параде по случаю 9 мая в Москве

Прямая речь президента РФ: "Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко".

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Детали: Обращаясь к боевикам Донбасса и российским оккупантам, Путин заявил, что они сражаются "за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

Предыстория:

  • Россия напала на Украину 24 февраля. Путин оправдывался, что это сделали, потому что Украина и НАТО якобы готовили нападение на Крым, Россию и даже на Беларусь. Целью так называемой "спецоперации" Путин называл необходимость очистить Украину от "нацистов и нацистской идеологии", а также разоружить, чтобы она не несла угрозы России.  
  • Российские военные в Украине уничтожают ракетами и бомбами целые мирные города и села, убивают и пытают мирных жителей, насилуют женщин и детей, мародерствуют, забирая из украинских домов и админсданий все – вплоть до ложек и нижнего белья. От рук оккупантов в Украине погибли как минимум 226 детей.
  • Россияне уничтожают инфраструктуру и продовольственные склады, минируют поля, чтобы сорвать посевную.
  • Но несмотря на все это украинцы выходят на акции протеста против оккупантов, отказываются брать подачки от россиян, даже умирая с голода, и героически сопротивляются, даже находясь более двух месяцев осаде и не получая помощи.     

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Темы: ПутинРосcиявойна
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