Путин заявил, что его армия в Украине воюет на "своей земле"

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия в Украине воюет на "своей земле".

Источник: Путин на параде по случаю 9 мая в Москве

Прямая речь президента РФ: "Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой отечественной войны Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко".

Детали: Обращаясь к боевикам Донбасса и российским оккупантам, Путин заявил, что они сражаются "за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

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