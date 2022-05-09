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Россияне 9 мая убили жителя Николаевщины

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 16:16
Россияне 9 мая убили жителя Николаевщины
фото ГСЧС

В результате обстрела российских оккупационных войск 9 мая в Николаевской области погиб мужчина.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 9 мая в 06:17 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании гаража с автомобилем и хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

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Пожар возник в результате вражеских обстрелов села Шевченково Николаевского района.

В 07:55 пожарные пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. На месте спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1942 г.р.

Дополнительно: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире объединенного телемарафона днем рассказал, что минувшей ночью враг очень сильно обстреливал территорию Николаевщины, кроме раненых есть и погибшие. Число их Ким не уточнил.

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Прямая речь: "Есть у нас, к сожалению, погибшие и раненые. Обстреляли многие районы. Этой ночью было больше прилетов, чем обычно. На данный момент ситуация стабильная, но ночью было очень-очень жарко".

Темы: Николаевская областьвойна
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