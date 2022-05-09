У России еще есть мощности и запас комплектующих, чтобы производить новые ракеты - МОУ

По данным Минобороны, Россия выстреляла по Украине примерно половину имеющихся ракет, но имеет мощности и определенный запас комплектующих, чтобы производить новые.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Детали: Журналист, в частности, попросил прокомментировать данные британской разведки, согласно которым в России серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

Прямая речь Маляр: "Нужно просто понять, это исключительно мы говорим о цифрах. Мы также объявляли, что, по нашим данным, там больше половины ракет уже запущены. И цифры называли, сколько там ракет – около 2 тысяч… Но. В этих цифрах важно понимать, что у РФ есть ресурс для того, чтобы воевать дальше, ведь (прошел) небольшой срок (полномасштабная война в Украине длится 75-й день -ред).

В то же время, если мы говорим о производстве ракет, которое у них есть, у них еще есть ресурс закупленных ранее, до санкций, комплектующих. Поэтому на время у них также есть возможность их производить.

Конечно, это совсем не та скорость, они не смогут восстановить за несколько месяцев все, что они уже выстреляли. Но какое-то время по инерции у них еще есть возможность использовать это оружие, использовать ракеты".

Что предшествовало: В сводке британской разведки от 9 мая говорилось, что российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, истощены. Это, мол, заставляет РФ использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, менее надежные, менее точные и легче перехватываемые.