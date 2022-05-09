93 бригада ВСУ показала "парад" до 9 мая на трофейных танках оккупантов

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" продемонстрировала, как использует трофейные танки, добытые в бою против российских оккупантов.

Источник: facebook-страница 93 ОМБр "Холодный Яр"

Дословно: "День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий.

А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю".

Детали: Украинские военные отремонтировали добытые танки оккупантов и закрасили позорные маркировки.

В общей сложности 93 ОМБр имеет два трофейных Т-80БВМ и один Т-80БВ.

Один из трофейных танков имеет среди военных прозвище Fury (в переводе с английского – "ярость").

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фото: 93 омбр

фото: 93 омбр