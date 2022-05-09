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Россияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ

"Украинская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 23:27
Россияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ
иллюстративное фото Getty Images

Россияне в понедельник вечером снова совершили ракетную атаку на Одессу.

Источник: Суспільне Одеса со ссылкой на ОК "Юг", источники УП, пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии Hromadske

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Дословно Суспільне: "Идет ракетная атака по Одессе – ОК "Юг""

Детали: Очевидцы сообщают, по меньшей мере, о четырех взрывах в городе.

Позже пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил Hromadske, что в результате вечернего ракетного удара в Одессе вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров.

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Что предшествовало: Россияне совершили ракетный обстрел Одессы в понедельник утром, когда там находились премьер Денис Шмигаль и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Темы: Одесса
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