Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ

"Украинская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 23:27
иллюстративное фото Getty Images

Россияне в понедельник вечером снова совершили ракетную атаку на Одессу.

Источник: Суспільне Одеса со ссылкой на ОК "Юг", источники УП, пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии Hromadske

Дословно Суспільне: "Идет ракетная атака по Одессе – ОК "Юг""

Детали: Очевидцы сообщают, по меньшей мере, о четырех взрывах в городе.

Позже пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил Hromadske, что в результате вечернего ракетного удара в Одессе вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров.

Что предшествовало: Россияне совершили ракетный обстрел Одессы в понедельник утром, когда там находились премьер Денис Шмигаль и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесса
Главное сегодня

аудио"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - СБУ

обновлено от 10.07Под завалами уничтоженного оккупантами дома в Изюме нашли 44 тела - глава ОВА

Кулеба: Если Украина не получит кандидатский статус ЕС, это значит только одно

Глава МИД Литвы: Отстранение Путина от власти – единственный способ уберечь Запад от угроз

Украина меняет цели в войне: Кулеба говорит об освобождении всех территорий

фото, видео"Аль-Джазира" показала вагон-рефрижератор с трупами убитых в Украине российских военных

Все новости...
Одесса
Обстрел Одессы: Есть погибший и раненые
Россияне вечером 9 мая обстреляли Одесчину "Кинжалами"
Обстрел Одессы произошел во время визита Шмыгаля и главы Евросовета
Последние новости
13:29
ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины: -30% за год из-за войны
13:12
Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень
13:07
Хроника войны в Украине. 76-й день ОНЛАЙН
13:01
фотоРоссияне "поздравили" Сумщину с Днем победы веером ракет и залпами артиллерии
13:00
Обстрелы "Азовстали": есть раненные, защитники потеряли связь с госпиталем
12:57
Макрон тоже позвонит Орбану по нефтяному эмбарго
12:54
аудио"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - СБУ
12:41
Как могут переименовать 5 станций метро в Киеве – итоги опроса
12:34
Сейм Литвы признал действия РФ в Украине геноцидом, а Россию – террористическим государством
12:25
Эстония и Финляндия договорились о взаимопомощи на случай проблем с газом
Все новости...