Россияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ

Россияне в понедельник вечером снова совершили ракетную атаку на Одессу.

Источник: Суспільне Одеса со ссылкой на ОК "Юг", источники УП, пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии Hromadske

Дословно Суспільне: "Идет ракетная атака по Одессе – ОК "Юг""

Детали: Очевидцы сообщают, по меньшей мере, о четырех взрывах в городе.

Позже пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил Hromadske, что в результате вечернего ракетного удара в Одессе вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров.

Что предшествовало: Россияне совершили ракетный обстрел Одессы в понедельник утром, когда там находились премьер Денис Шмигаль и глава Европейского Совета Шарль Мишель.