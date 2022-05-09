Россияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ
Понедельник, 9 мая 2022, 23:27
Россияне в понедельник вечером снова совершили ракетную атаку на Одессу.
Источник: Суспільне Одеса со ссылкой на ОК "Юг", источники УП, пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии Hromadske
Дословно Суспільне: "Идет ракетная атака по Одессе – ОК "Юг""
Детали: Очевидцы сообщают, по меньшей мере, о четырех взрывах в городе.
Позже пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил Hromadske, что в результате вечернего ракетного удара в Одессе вспыхнул пожар в одном из торгово-развлекательных центров.
Что предшествовало: Россияне совершили ракетный обстрел Одессы в понедельник утром, когда там находились премьер Денис Шмигаль и глава Европейского Совета Шарль Мишель.
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