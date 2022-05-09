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Обстрел Одессы произошел во время визита Шмыгаля и главы Евросовета

Катерина ТищенкоПонедельник, 9 мая 2022, 19:24
Обстрел Одессы произошел во время визита Шмыгаля и главы Евросовета
Денис Шмигаль и Шарль Мишель в бомбоубежище в Одессе, фото Думской

Во время ракетных обстрелов Одессы в понедельник утром там находились премьер Денис Шмигаль и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Источник: Шмигаль в Telegram и на брифинге, глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Дословно Шмигаль: "Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически ежедневно, как и сегодня, прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита".

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Прямая речь Шмыгаля на брифинге: "Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит ежедневно. Как и произошло буквально 10 минут назад, очередная бомбардировка двумя ракетами. И вчера, и позавчера – каждый день оккупант пытается уничтожить этот прекрасный город".

Детали: Глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщил об ударе с территории Крыма по Одесской области.

"Утром враг нанес ракетный удар с временно оккупированной территории Крыма береговым комплексом "Бастион". Повреждены объекты инфраструктуры одного из районов области", - сказал он.

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Следует отметить, что из соображений безопасности сообщения о визитах официальных лиц и зарубежных гостей проходят с опозданием.

Что предшествовало: Российская армия утром 9 мая нанесла ракетный удар по Одесской области.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы.

Темы: Одессавойна
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