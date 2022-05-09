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Святаш как российский "гауляйтер Харькова": возбуждено уголовное дело

Светлана КизиловаПонедельник, 9 мая 2022, 22:46
Святаш как российский гауляйтер Харькова: возбуждено уголовное дело
Дмитрий Святаш, фото Радислава Усеева, focus.ua

В отношении соратника Виктора Януковича и бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Святаша проводится расследование по статье 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена.

Источник: пленарное заседание XI внеочередной сессии Харьковской облрады, депутат Роман Семенуха на сессии облсовета Харьковщины 9 мая и его комментарий для Suspilne, прокурор области Александр Фильчаков

Детали: На сессии Семенуха спросил прокурора, готовится ли уголовное производство и продолжается ли следствие по поводу объявления подозрения гражданину Украины, который был почти официально объявлен РФ как будущий гауляйтер города Харькова. Депутат уточнил, что речь идет о Дмитрии Святаше, который, по его данным, находится сейчас в Российской Федерации.

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Прямая речь прокурора области Александра Фильчакова: "Я понимаю, о ком вы говорите, сейчас следователями СБУ, что касается этого лица, проводится досудебное расследование по ст. 111. Харьковская областная прокуратура осуществляет в этом уголовном производстве процессуальное руководство. Я думаю, что в ближайшее время мы примем законное решение. Могу сказать от себя как руководителя областной прокуратуры: считаю, что это наша обязанность привлечь это лицо к предусмотренной законом уголовной ответственности".

Детали: О том, что Россия видела Святоша своим руководителем в Харькове после захвата города, со ссылкой на свои источники в начале апреля писал бывший журналист, ныне заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Хорошие люди говорят, что в Кремле даже подготовили кандидатуру будущего гауляйтера Харькова. Если помните, был такой Дмитрий Святаш - депутат-регионал и доверенное лицо Виктора Януковича в 2004 году", - уточнял тогда Найем.

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По данным Романа Семенухи, есть информация, что отец Святаша, депутат Харьковского облсовета и глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Владимир Святаш также находится в России. На первой "военной" сессии Харьковского областного совета 9 мая, где было принято решение в поддержку территориальной целостности Украины, Владимира Святаша не было.

Напомним:

  • Депутаты Харьковского областного совета на своем внеочередном заседании осудили военную агрессию Российской Федерации против Украины и выступили в поддержку территориальной целостности и независимости государства.

Темы: госизменаХарьковРосcияоккупация
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