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Зеленский и Резников поблагодарили Байдена за ленд-лиз

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 23:00

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, а министр обороны Алексей Резников прокомментировал, что история повторяется.

Источник: twitter-страницы Зеленского и Резникова

Прямая речь Зеленского: "Благодарен президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и народу Америки за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее.

Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад".

Детали: Резников вспомнил, как премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль в 1941 году убедил США предоставить вооружение через схему ленд-лиза союзникам в Европе. И теперь, по словам министра, история повторилась с тем, как президент Зеленский убедил США утвердить ленд-лиз для борьбы с российским режимом.

Читайте подробнее: Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 9 мая, пока россияне запускают салюты в Москве ко Дню Победы, президент США Байден подписал закон с таким же названием "ленд-лиз", которым США снабжали вооружения и гуманитарной помощи в СССР на миллионы долларов в ходе Второй мировой войны.
  • 28 апреля закон проголосовали члены Палаты представителей США, а 6 апреля – Сенат.

Темы: ЗеленскийБайденРезниковоружие
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