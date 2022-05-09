Зеленский и Резников поблагодарили Байдена за ленд-лиз

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, а министр обороны Алексей Резников прокомментировал, что история повторяется.

Источник: twitter-страницы Зеленского и Резникова

Прямая речь Зеленского: "Благодарен президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и народу Америки за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее.

Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад".

Детали: Резников вспомнил, как премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль в 1941 году убедил США предоставить вооружение через схему ленд-лиза союзникам в Европе. И теперь, по словам министра, история повторилась с тем, как президент Зеленский убедил США утвердить ленд-лиз для борьбы с российским режимом.

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