Байден подписал ленд-лиз для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-ассистентка Белого дома.

Спикер Белого дома Джен Псаки заранее сообщила, что президент планирует подписать закон 9 мая.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

О том, почему Вашингтон так долго корректировал свою политику и что в конце концов привело его к этому, читайте в статье - 7 причин, изменивших позицию США относительно новейшего оружия для Украины.