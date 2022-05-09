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Байден подписал ленд-лиз для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 22:20
Байден подписал ленд-лиз для Украины
фото: twitter Angela Perez

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-ассистентка Белого дома.

Спикер Белого дома Джен Псаки заранее сообщила, что президент планирует подписать закон 9 мая.

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Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

О том, почему Вашингтон так долго корректировал свою политику и что в конце концов привело его к этому, читайте в статье - 7 причин, изменивших позицию США относительно новейшего оружия для Украины.

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Темы: СШАоружиеленд-лизУкраина
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