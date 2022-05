"За отвагу и преданность правде": украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию

В 2022 году жюри Пулитцеровской премии отметили специальной наградой украинских журналистов, которые с мужеством и стойкостью освещающих войну в Украине, развязанную Россией.

Источнок: сайт награды

Прямая речь: "Совет Пулитцеровской премии рад наградить журналистов Украины особой благодарностью за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России.

Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам всего мира".

Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT