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"За отвагу и преданность правде": украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию

Мазуренко Алена Понедельник, 9 мая 2022, 23:28

В 2022 году жюри Пулитцеровской премии отметили специальной наградой украинских журналистов, которые с мужеством и стойкостью освещающих войну в Украине, развязанную Россией.

Источнок: сайт награды

Прямая речь: "Совет Пулитцеровской премии рад наградить журналистов Украины особой благодарностью за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России.

Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам всего мира".

Справка: Пулитцеровскую премию основал Джозеф Пулитцер, венгерско-американский журналист и издатель газеты, оставивший деньги Колумбийскому университету после своей смерти в 1911 году. Часть его наследия была использована для создания школы журналистики в 1912 году и установления Пулитцеровской премии, которую впервые вручили в 1917 году.

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Совет Пулитцера состоит из 19 членов. Это ведущие журналисты или руководители новостей из СМИ США, а также 5 ученых или представителей искусства.

Темы: СМИвойнаУкраинанаграды
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