Херсонщина: Россияне взорвали мосты через Ингулец — ОК "Юг"

Россияне взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки (Херсонщина).

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки".

Напомним: Как сообщалось, россияне минируют берега Ингульца.