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Херсонщина: Россияне взорвали мосты через Ингулец — ОК "Юг"

Анастасия КалатурСреда, 1 июня 2022, 05:37

Россияне взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки (Херсонщина).

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки".

Напомним: Как сообщалось, россияне минируют берега Ингульца.

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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