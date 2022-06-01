Херсонщина: Россияне взорвали мосты через Ингулец — ОК "Юг"
Среда, 1 июня 2022, 05:37
Россияне взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки (Херсонщина).
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки".
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Напомним: Как сообщалось, россияне минируют берега Ингульца.