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Зеленский: Ежедневно погибает 60-100 украинских военных

Анастасия КалатурСреда, 1 июня 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

Каждый день на фронте погибают 60-100 украинских военных, а еще 500 – получают ранения.

Источник: президент Владимир Зеленский в Newsmax

Прямая речь: "Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи".

Детали: Зеленский отметил, что самая сложная ситуация на востоке Украины.

Напомним: Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет спешить с деокупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения.

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Темы: Зеленскийвойна
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