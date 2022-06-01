Турция хочет официально изменить написание своей страны на иностранных языках

Турция направила в ООН письмо, в котором просит изменить международное написание названия своей страны на Türkiye.

Об этом, как пишет "Европейская правда", написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"С целью повышения ценности бренда нашей страны процесс, который мы начали под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подходит к концу.

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В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye" - написал Чавушоглу.

Предложение по ребрендингу страны было начато в прошлом году, и президент Турции заявил, что она "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации".