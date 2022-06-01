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Турция хочет официально изменить написание своей страны на иностранных языках

Среда, 1 июня 2022, 08:35

Турция направила в ООН письмо, в котором просит изменить международное написание названия своей страны на Türkiye.

Об этом, как пишет "Европейская правда", написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

С целью повышения ценности бренда нашей страны процесс, который мы начали под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подходит к концу.

В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye" - написал Чавушоглу.

Предложение по ребрендингу страны было начато в прошлом году, и президент Турции заявил, что она "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации".

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Темы: ООНТурция
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