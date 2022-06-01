Армия РФ зачищает Украину, видя ее как плацдарм для наступления на Европу - замминистра

Вероятно, российская армия беспощадно уничтожает инфраструктуру Украины, потому что Владимир Путин хочет использовать территорию нашей страны как плацдарм для дальнейшего наступления на Европу.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона 1 июня

Прямая речь: "Есть предположение: они уничтожают гражданскую и социальную инфраструктуру, потому что она их не интересует, ведь у них планы использовать территорию Украины как плацдарм, чтобы двигаться дальше. Скорее всего, Украина – это не конечная цель, и если сейчас не остановить Путина всем миром, он пойдет с территории Украины (войной) на европейский мир".

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Детали: Маляр подтвердила, что сейчас ситуация на фронте сложная, потому что продолжаются ожесточенные бои.

Пока российская армия не может быстро реализовать все свои цели, потому что ВСУ оказывают мощное сопротивление. Борьба ожесточилась, потому что враг сильный, армия РФ сейчас преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники. Но Вооруженные силы Украины мощно уничтожают и физически российских военных и их технику, отметила замминистра.

В Донецкой и Луганской областях они во-первых пытаются выйти на географические границы – это амбиция, которую преследовал Путин и предыдущие 8 лет, второе – пытаются оцепить украинские войска, чтобы шантажировать, и с определенной позицией выходить на какие-то переговоры.

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Прямая речь: "Есть определенный почерк российских войск: например, они пытаются не заходить и не начинать уличные бои (хотя в Северодонецке это уже происходит), потому что в уличных боях они проигрывают. Поэтому они предпочитают уничтожить город вообще и захватывать просто территорию без социальной инфраструктуры.

Второй важный момент – россияне не жалеют ни своих людей, ни техники. Чтобы пополнить свой арсенал оружия и техники, свои производства они перевели уже в усиленный режим (заводы, производящие оружие в РФ, работают в несколько смен), чтобы пополнить то, что они теряют здесь".