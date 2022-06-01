Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Махинации с гуманитаркой: замглавы ОВА зарабатывал на бесплатных "скорых" - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 1 июня 2022, 12:41
Махинации с гуманитаркой: замглавы ОВА зарабатывал на бесплатных скорых - СБУ
фото СБУ

Правоохранители разоблачили заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Черновицкая областная прокуратура

Детали: По данным Службы безопасности, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые передали в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Реклама:

Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи.

Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы, соответственно, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.

ВИДЕО ДНЯ

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

Прямая речь Дехтяренко: "Ранее СБУ уже сообщила о подозрении медику. Теперь, когда собрана соответствующая доказательная база, установлено, что противоправная деятельность происходила с ведома заместителя председателя ОВА, этому чиновнику также объявлено о подозрении.

Дословно прокуратура: "Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. Устанавливаются другие причастные к указанному преступлению должностные лица".

Что предшествовало: 6 мая стало известно, что СБУ на Буковине разоблачила руководителя медучреждения, организовавшего платные перевозки каретами скорой помощи

Гендиректор больницы требовал плату от больных за перевозку автомобилями скорой помощи, принадлежащих заведению. Это был так сказать семейный "бизнес", поскольку водитель – родной брат злоумышленника.

Правоохранители зафиксировали факт вымогательства 16 тыс. грн от буковинца за транспортировку его из Черновцов в Ужгород и задержали родственника должностного лица после расчета за эту услугу прямо на территории больницы.

Напомним: В конце мая руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату одного из городских советов Черновицкого района и ее мужу в хищении гуманитарной помощи.

По данным следствия, супруги пытались продать за 4500 долларов США ввезенное в качестве гуманитарной помощи в Украину транспортное средство марки "Volkswagen LT28", предназначенное для передачи ВСУ.

Темы: СБУгуманитаркавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: