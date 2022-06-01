Махинации с гуманитаркой: замглавы ОВА зарабатывал на бесплатных "скорых" - СБУ

Правоохранители разоблачили заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Черновицкая областная прокуратура

Детали: По данным Службы безопасности, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые передали в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи.

Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения.

Руководитель больницы, соответственно, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства.

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Прямая речь Дехтяренко: "Ранее СБУ уже сообщила о подозрении медику. Теперь, когда собрана соответствующая доказательная база, установлено, что противоправная деятельность происходила с ведома заместителя председателя ОВА, этому чиновнику также объявлено о подозрении.

Дословно прокуратура: "Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. Устанавливаются другие причастные к указанному преступлению должностные лица".

Что предшествовало: 6 мая стало известно, что СБУ на Буковине разоблачила руководителя медучреждения, организовавшего платные перевозки каретами скорой помощи

Гендиректор больницы требовал плату от больных за перевозку автомобилями скорой помощи, принадлежащих заведению. Это был так сказать семейный "бизнес", поскольку водитель – родной брат злоумышленника.

Правоохранители зафиксировали факт вымогательства 16 тыс. грн от буковинца за транспортировку его из Черновцов в Ужгород и задержали родственника должностного лица после расчета за эту услугу прямо на территории больницы.

Напомним: В конце мая руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату одного из городских советов Черновицкого района и ее мужу в хищении гуманитарной помощи.

По данным следствия, супруги пытались продать за 4500 долларов США ввезенное в качестве гуманитарной помощи в Украину транспортное средство марки "Volkswagen LT28", предназначенное для передачи ВСУ.