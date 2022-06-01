Мариупольцы до сих пор не имеют доступа к еде и воде, нужны "зеленые коридоры" – мэр

В Мариуполе остаются более 100 тысяч жителей, они с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде, оккупанты выдают им питьевую воду за работу, заявил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Источник: Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона #UA разом 1 июня

Прямая речь: "Ситуация была и остается очень сложной. В городе оккупационные войска и войска ОПЗЖ, которые провозгласили себя властями держат в заложниках более 100 тысяч населения.

Реклама:

До этого они убивали людей "Градами", артиллерией, убили более 22 тысяч населения… Теперь мы видим, что они готовятся и дальше убивать мариупольцев уже своим бездействием.

Они что-то пытались сделать с точки зрения подачи питьевой воды – но у них ничего не выходит".

Детали: Бойченко добавил, что количество захоронений в захваченном городе увеличивается, есть еще и стихийные захоронения.

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что повышение температуры и ливни формируют угрозу инфекционных заболеваний: вспышки дизентерии и холеры могут убить еще тысячи мариупольцев.

Прямая речь: "Они (российские оккупанты – ред.) привлекли "МЧС ДНР", чтобы те развозили воду. Но вчера мариупольцы сообщили нам, что над ними продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не выдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы, собирать (тела – ред.) и помогали им хоронить убитых, скрывать эти военные преступления... Мариупольцы сегодня работают за воду…

И то, что они (оккупанты – ред.) показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у мариупольцев нет доступа к пище и нет, как мы видим, питьевой воды.

Сегодня эти подонки держат в заложниках более 100 тысяч населения – и мариупольцы не могут выезжать в подконтрольную часть нашего государства. Поэтому нам нужно объединяться вокруг этой проблемы, сплачивать международных партнеров, ООН, Красный крест – и создавать устойчивые "зеленые коридоры", чтобы наши украинцы могли ехать на подконтрольные территории нашего государства".

Детали: Комментируя информацию своего советника Петра Андрющенко о намерении оккупантов демонтировать разрушенные здания в Мариуполе, Бойченко сказал, что в городе всего 2600 зданий, 50% из них оккупанты "разрушили в пепел" – это больше тысячи многоэтажек.

Мэр также добавил, что из-под завалов домов сейчас поднимают по 70, 100, 200 человек.

Это тысячи убитых жителей. Трупный запах создает вонь. В городе также не работает канализация, отсутствует система сбора мусора.

Однако в последнее время завалы разбирают только оккупанты – так называемое "МЧС ДНР", из процесса исключили местное население. Бойченко предполагает: чтобы жители не передавали законным властям Мариуполя информацию.

Напомним: Мариуполь был заблокирован российскими войсками в первые дни войны, с 1 марта, а 20 мая захватчики полностью взяли портовый город под контроль, когда последние украинские защитники вышли из подземелий завода "Азовсталь".