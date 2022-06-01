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Возможны обстрелы баллистическими и крылатыми ракетами: в ТРО предупредили киевлян

Валентина РоманенкоСреда, 1 июня 2022, 17:22
ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО УДАРА РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ ПО ТРЦ RETROVILLE В КИЕВЕ 21 МАРТА. ФОТО: RODRIGO ABD

Угроза ракетных обстрелов Киева со стороны российской армии по-прежнему сохраняется.

Источник: пресс-офицер 112-й киевской бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Война не закончилась. Киевлянам, жителям столицы рано расслабляться. Для Киева существует угроза, прежде всего угроза террористических обстрелов со стороны РФ баллистическими и крылатыми ракетами.

Также существует угроза попытки российских оккупантов открыть "второй фронт" на киевском направлении".

Детали: В то же время, по словам Ковалева, ошибки февраля-марта учтены. Множество средств и сил на киевском направлении привлечены к обороне столицы.

Напомним: Министерство обороны Украины отмечало, что пока не видит признаков подготовки Россией повторной атаки на Киев.

В то же время, первый рубеж обороны Киева обустраивается на большом расстоянии от города, чтобы обезопасить столицу в случае, если враг предпримет новую попытку захвата.

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Темы: Киеввойна
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