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Минобороны пока не видит подготовки России к новому наступлению на Киев

Валентина РоманенкоСуббота, 28 мая 2022, 17:25
Минобороны пока не видит подготовки России к новому наступлению на Киев
Анна Маляр. фото Дмитрия Юрченко / АрмияInform

Министерство обороны Украины пока не видит признаков подготовки Россией повторной атаки на Киев.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире единого телемарафона 28 мая

Прямая речь: "Действительно паника была посеяна очень серьезная среди киевлян. Весь (прошлый) вечер мне звонило по телефону ну очень много людей. Я была на связи всю ночь по этому вопросу и с главнокомандующим (Валерий Залужный -ред.) и с главой управления разведки Кириллом Будановым.

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По состоянию на сегодняшний день такой информации у нас нет, которая бы свидетельствовала о возможном вот сегодня наступлении (на столицу –ред.)".

Детали: В то же время Маляр подчеркнула: нужно понимать, что угроза Киеву и всей территории Украины сохраняется постоянно.

Тем более - захват столицы - самый простой и быстрый для врага способ установить контроль над всей Украиной.

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В то же время враг может создавать и нагнетать такие панические волны, как в этот раз (достаточно быстро распространилась информация о якобы возможной новой атаке врага в 4 утра 28 мая –ред.).

По словам замминистра, проведенный анализ установил, что первоначально эта информация появилась в российских соцсетях, а уже потом к ее распространению приложили усилия украинские "неравнодушные граждане".

Что предшествовало: 11 мая в Генштабе ВСУ высказывали мнение, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ.

27 мая российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю, и один непосредственно в администрации президента РФ сообщил, что в Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева и все еще надеются на полномасштабную победу в войне против Украины.

Темы: войнаКиевМинобороны
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