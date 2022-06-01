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Лавров пугает "вовлечением третьих стран" в войну, если Украина получит РСЗО

Мазуренко Алена Среда, 1 июня 2022, 17:43
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что существуют риски вовлечения третьих стран в войну РФ с Украиной, если Киев получит американские РСЗО.

Источник: российское прокремлевское СМИ "РИА Новости"

Прямая речь: "Такие риски, конечно, существуют. То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия".

Детали: По его словам, эти риски "понимают вменяемые западные политики".

Прямая речь: "Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части. Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции.

Но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали из Вашингтона".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом войны в Украине, а жители остальных оккупированных украинских территорий должны будут сами "решить свое будущее".
  • Администрация президента США планирует предоставить Украине ракетные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии более 64 километров.
  • Ранее президент Джо Байден заявил, что США не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

Темы: ЛавровУкраинаоружиеСША
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