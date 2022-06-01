Россияне установили контроль над восточной частью Северодонецка – Генштаб

Российские оккупанты штурмуют Северодонецк и имеют там частичный успех, враги установили контроль над восточной частью города.

Источник: Генштаб

Детали: На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении действий боевой подготовки.

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В июне-июле Беларусь планирует провести мобилизационные учения с военными комиссариатами в Гомельской области.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

На Северском направлении враг активных действий не производил. Чтобы сковать действия подразделений Сил обороны, оккупанты держат в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил РФ.

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С территории Курской области враг обстрелял из артиллерии подразделения сил обороны в районах населенных пунктов Белополье и Стукаловка Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на содержании занятых рубежей и сдерживании продвижения украинских войск.

Чтобы снизить наступательные действия Украины, россияне обстреливают позиции Сил обороны со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Золочев и Дергачи.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии украинские подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Довгенького и Дибровного, понес потери и отошел.

На Донецком направлении противник наносил авиаударов силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города.

На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.

На Южнобужском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.

На Бессарабском направлении значительных конфигураций в деятельности подразделений противника не отмечается.

На временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях.

Военнослужащие РФ грабят мирных жителей.

В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в Бериславе в цехах Бериславского машиностроительного завода.

Практически на всей временно захваченной территории кафиры заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и Интернету.