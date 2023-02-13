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60-80% Северодонецка оккупанты оставляют без электричества и тепла – Стрюк

"Украинская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 18:38

Большая часть захваченного российскими войсками в июне Северодонецка в Луганской области остается без коммунальных коммуникаций. 

Источник: глава Северодонецкой городской администрации Александр Стрюк в эфире проекта Радио Свобода – Радио Донбас.Реалии

Прямая речь: "Дома, которые более-менее уцелели, пытаются обустроить для проживания военных. Части кварталов – запитали электричеством. Завозят модульные котельные, которые пытаются кустарно присоединить к оборванным сетям. Но 60-80% города находится без коммуникаций, поэтому это островки жизни, которые делают сугубо под своих".

Детали: По данным главы городской администрации, продовольствие и лекарства в оккупированном городе есть, но по более высоким, чем на свободной территории, ценам. В частности, медикаменты завозят из России, однако их не хватает.

В местной больнице есть минимальное количество медицинского персонала – из Северодонецка, а также из оккупированного Луганска.

В городе высокая смертность, добавил Стрюк.

Справка: Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части Донецкой области, независимо проверить информацию о ситуации на захваченных территориях невозможно. 

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В конце июня прошлого года после длительной обороны, которая длилась с первых дней полномасштабного наступления, украинские подразделения отошли от Северодонецка. 

Тогда глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%.

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Темы: СеверодонецкЛуганская областьоккупация
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