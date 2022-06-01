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В Киевской области усилят контроль за соблюдением комендантского часа

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 20:43
В Киевской области усилят контроль за соблюдением комендантского часа
Мальчик на площади в разрушенной Бородянке в Киевской области. фото: getty images

Киевская областная военная администрация объявила, что правоохранители будут тщательнее проверять всех, кто находится на улице во время комендантского часа без спецпропусков.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Прямая речь Кулебы: "Жители Киевщины!

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Хочу напомнить, что в области действует комендантский час – с 23 вечера до 5 утра.

Это значит, что в это время на улицах находиться запрещено. Прошу отнестись к этому серьезно и соблюдать ограничения!

Также отмечу, что мы усиливаем контроль за соблюдением комендантского часа. Правоохранительные органы будут еще тщательнее следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков. Это связано с вашей безопасностью: в области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли.

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Не забывайте о светомаскировочном режиме и не игнорируйте воздушную тревогу!"

Напомним: Продолжительность комендантского часа в Киевской области сократили 16 мая. Перед этим он длилась с 22 часов вечера до 6 утра.

Темы: Киевская областьВоенное положениедиверсанты
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