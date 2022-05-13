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В Киеве сокращают комендантский час и продолжают работу метро

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 10:15
фото иллюстративное: getty images

В Киеве и Киевской области сокращают продолжительность ночного комендантского часа, а также продолжают график работы общественного транспорта в столице.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В Киеве и области меняется время комендантского часа.

С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже.

И продлится с 23:00 до 5:00 утра.

Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается".

Детали: С понедельника 16 мая метрополитен в столице будет работать с 6 утра до 22 часов.

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Наземный общественный транспорт с 6 утра до 22:30.

Справка: Сейчас в Киеве и Киевской области с середины апреля была установлена ​​продолжительность комендантского часа с 22 до 6 часов.

Предыстория:

  • Перед этим Кличко сообщил, что в ближайшее время возобновят оплату за проезд в общественном транспорте.
  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины убежден, что российское руководство не оставило планы по захвату Киева.
  • Мэр столицы сказал, что после 9 мая горожане могут "понемногу возвращаться" в Киев.
  • Киевские местные власти просили жителей уменьшать объемы бытового мусора из-за ограниченного количества мусоровозов.
  • С начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля в столице разрушены 390 зданий.

Темы: КиевВоенное положениеметроВиталий Кличко
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