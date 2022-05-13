В Киеве сокращают комендантский час и продолжают работу метро

В Киеве и Киевской области сокращают продолжительность ночного комендантского часа, а также продолжают график работы общественного транспорта в столице.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В Киеве и области меняется время комендантского часа.

С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже.

И продлится с 23:00 до 5:00 утра.

Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается".

Детали: С понедельника 16 мая метрополитен в столице будет работать с 6 утра до 22 часов.

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Наземный общественный транспорт с 6 утра до 22:30.

Справка: Сейчас в Киеве и Киевской области с середины апреля была установлена ​​продолжительность комендантского часа с 22 до 6 часов.

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