В Киеве сокращают комендантский час и продолжают работу метро
В Киеве и Киевской области сокращают продолжительность ночного комендантского часа, а также продолжают график работы общественного транспорта в столице.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь Кличко: "В Киеве и области меняется время комендантского часа.
С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже.
И продлится с 23:00 до 5:00 утра.
Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается".
Детали: С понедельника 16 мая метрополитен в столице будет работать с 6 утра до 22 часов.
Наземный общественный транспорт с 6 утра до 22:30.
Справка: Сейчас в Киеве и Киевской области с середины апреля была установлена продолжительность комендантского часа с 22 до 6 часов.
Предыстория:
- Перед этим Кличко сообщил, что в ближайшее время возобновят оплату за проезд в общественном транспорте.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины убежден, что российское руководство не оставило планы по захвату Киева.
- Мэр столицы сказал, что после 9 мая горожане могут "понемногу возвращаться" в Киев.
- Киевские местные власти просили жителей уменьшать объемы бытового мусора из-за ограниченного количества мусоровозов.
- С начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля в столице разрушены 390 зданий.