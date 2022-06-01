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Украина купить в Польше около 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 21:56

Украина закупит около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц "AHS Krab" вдобавок к тем 18, которые уже передала Польша.

Об этом пишет польское издание Dziennik, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, во вторник было подписано соглашение о еще трех партиях, то есть около 60 гаубиц, способных поражать цели на расстоянии до 40 км.

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Изготовление оружия будет производиться на заводе "Гута Стальова Воля", входящем в состав Польской группы вооружений. Поставки будут осуществлены в ближайшие несколько месяцев, сейчас производственная мощность составляет 20-30 единиц в год.

Стоимость сделки составляет около 3 млрд злотых (около $700 млн), Украина стала первым экспортным заказчиком этого типа вооружения.

По данным Минобороны Польши, 155-миллиметровая САУ весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.

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Проблемой до сих пор остается вопрос боеприпасов, поскольку польская промышленность до сих пор не в состоянии производить их самостоятельно. Боеприпасы для украинских САУ, вероятно, обеспечат американцы.

Ранее стало известно, что Польша предоставила Украине огромный запас запчастей к истребителям МиГ-29 и вооружения для них.

Темы: ПольшаоружиеУкраина
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