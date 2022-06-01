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Британия попросила разрешения США отправить в Украину дальнобойные РСЗО - СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 22:08

Великобритания просит США подписать план отправки в Украину передовых ракетных систем средней дальности в течение нескольких недель.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил с президентом США Джон Байденом о передаче произведенных в США реактивных систем залпового огня M270 в среду утром, после чего в четверг утром состоялась дискуссия между главой МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.

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США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 километров.

Дальность ракет была камнем преткновения в дискуссиях в течение последних нескольких недель. Западные официальные лица обеспокоены тем, что предоставление Киеву ракет, которые могут нанести удар по территории России, может спровоцировать президента Владимира Путина на эскалацию конфликта, включая применение химического или даже ядерного оружия.

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Напомним, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).

Темы: ВеликобританияСШАУкраинаоружие
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