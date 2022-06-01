Плей-офф ЧМ-2022 по футболу: сборная Украины победила Шотландию

В полуфинальном поединке плей-офф Чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины победила национальную команду Шотландии со счетом 3:1 и теперь сыграет со сборной Уэльса за выход в финальную часть чемпионата.

Источник: трансляция поединка

Детали: С первых минут шотландцы не побежали вперед, а вот украинцы начали создавать моменты уже с седьмой минуты. Сначала удар Виктора Цыганкова под поперечину ворот отразил голкипер Шотландии Крэйг Гордон. На 17-й минуте снова шанс у украинцев. Андрей Ярмоленко с метров десяти ударил и сэйв от вратаря шотландцев, а на добивание не успел Роман Яремчук.

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На 20-й минуте Яремчук выбегал один на один с Гордоном, но не сумел перебросить вратаря. На 33-й минуте сборная Украины повела в счете. Ярмоленко отыграл на грани офсайда и техничечно перебросил Крейга Гордона – 1:0. Шотландцы на гол сине-желтых ответили парой ударов, но мимо ворот.

На старте второго тайма сборная Украины забивает второй гол. После навеса с фланга от Александра Караваева Яремчук ударом головой делает счет 2:0. Через несколько минут снова опасность у ворот шотландцев. На ударной позиции был Ярмоленко, но его удар низом Гордон взял.

На 57-й минуте вороны сборной Украины чуть не привезли гол в свои ворота, но на этот раз повезло. Ответ украинцев был не менее опасен, но после удара Караваева мяч пролетел рядом со штангой.

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Шотландия с 60-й минуты начала давить на ворота сборной Украины. На 63-й минуте удар Райана Кристи отбивает Бущан. Через пару минут Джон Макгинн с метров шести бил головой и не попадает в рамку ворот. Далее последовал выход Цыганкова, но его очередной удар был заблокирован. В дальнейшем шотландцы еще больше прибавили, а украинцы заметно сдали в интенсивности. На 71-й и 73-й минутах дважды выручал Бущан после ударов Че Адамса и Стюарта Армстронга.

На 79-й минуте Шотландия один отквитала. После удара Макрегора ошибся Бущан и Тарас Степаненко выбил мяч из ворот, но он уже пересек линию и рефери указал на центр – 2:1. На 81-й минуте у украинцев был шанс избежать валидольного финиша, но Артем Добвик замешкался и не использовал выход один на один с голкипером.

Впрочем, Украина выстояла и даже забила третий гол - он на счету Довбика. В решающем матче плей-офф в ЧМ-2022 сборная Украины в Кардиффе 5 июня будет играть с командой Уэльса.