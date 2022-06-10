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Командир 92 бригады рассказал, как удержали Харьков

Катерина ТищенкоПятница, 10 июня 2022, 16:23
Павел Федосенко, фото с Facebook Залужного

В начале полномасштабной войны бои в Харькове шли "буквально на каждой улице", в них участвовали как военные, так и гражданские.

Источник: Герой Украины, командир 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Детали: 92-я бригада вместе с другими подразделениями удерживала оборону Харькова, а сейчас участвует в контрнаступлении, оттесняя врага к границе Харьковской области.

В первые три дня после полномасштабного вторжения бригада вела бои в направлении от административной границы Харьковской и Сумской областей до административной границы Харьковской и Луганской областей. После этого пришла команда занять оборону по периметру Харькова, и бойцы заняли оборону вдоль кольцевой дороги.

Прямая речь Федосенко: "На тот момент в городе шли уличные бои. За Харьков дрались все: и военные, и гражданские. Подразделения ВСУ, Нацгвардия, полиция, просто добровольцы. Врага колошматили буквально на каждой улице.

Очень важно было перехватить инициативу в первые 10 дней, что мы и сделали. Выбили россиян из города, нормально закрепились и все – они упустили момент внезапности и поняли, что больше в город им не пробиться".

Больше деталей: Федосенко уверен, что именно в тот момент все впервые почувствовали, что не так страшна российская армия, как казалось.

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"Россияне – это армия варваров и мародеров. Когда мы выбивали россиян из Циркунов, например, они там бросали своих раненых, личный состав, на технику грузили стиральные машины и т.д. и бежали с этим награбленным барахлом в сторону России", – вспоминает комбриг.

По его словам, армия РФ воюет максимальным количеством танков, артиллерии, превышая украинские возможности в десятки раз. Он подчеркнул, что Украине необходимо больше оружия для эффективной обороны и наступательных действий.

Темы: Харьковвойна
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