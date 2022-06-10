Франция готова присоединиться к деблокаде Одесского порта

Елисейский дворец в пятницу заявил, что Франция готова принять участие в операции по снятию блокады порта в Одессе и вывозу оттуда украинского зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Мы открыты для сторон с тем, чтобы состоялась операция, которая позволит получить безопасный доступ к Одесскому порту, то есть позволит судам пройти несмотря на то, что море заминировано", - сообщил советник президента Франции.

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Ранее в Елисейском дворце подчеркнули, что Франция желает, чтобы Украина вышла победителем в войне с Россией – так там прокомментировали критику в адрес президента Эмманюэля Макрона за его слова, что Россию нельзя "унижать".

"Как уже имел возможность сказать президент (Макрон), мы желаем Украине победы. Мы стремимся к восстановлению территориальной целостности Украины. Мы хотим, чтобы этот конфликт, война России против Украины, прекратился как можно быстрее", – добавили в офисе Макрона.

Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

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В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что Россия готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.

Ранее министр иностранных дел Украины призвал мир не верить заверениям России о том, что потенциальными коридорами не воспользуются для нападения на украинские прибрежные города.