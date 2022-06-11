ОБСЕ провалила эвакуацию из Украины: иностранцев вывезла, с украинцами разорвала контракты - Politico

Несмотря на недельные предупреждения о российском вторжении в Украину ОБСЕ оказалась не готова отреагировать на атаку - она ​​хаотично эвакуировала свой международный персонал из Украины, не позаботившись об украинских работниках.

Об этом говорится в расследовании Politico, пишет "Европейская правда".

В то время как Россия начала наносить ракетные удары по всей стране, сотни международных наблюдателей и украинских сотрудников ОБСЕ отчаянно искали ответ у высокопоставленных должностных лиц организации о том, что им делать.

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На момент вторжения в ОБСЕ было 966 международных наблюдателей и местных сотрудников в 24 регионах Украины и во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид только вечером 24 февраля в Вене отдала приказ об эвакуации международного персонала из Украины и поручила своему главному наблюдателю "способствовать перемещению членов национальной миссии внутрь страны, где это возможно и если это будет нужно".

В то же время у организации не было обновленного плана на случай нападения, а правила, ограничивающие количество сотрудников, которые могут быть эвакуированы, поставили под угрозу жизнь 478 украинских сотрудников и их семей, пишет издание.

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Хаос, возникший во время неорганизованной эвакуации, привел к тому, что 43 пуленепробиваемых автомобилей Toyota и Nissan оказались в руках России, как и ряд конфиденциальных данных.

По крайней мере для одного бывшего сотрудника этот хаос имел смертельные последствия. 1 марта Марина Фенина погибла при обстреле российскими войсками в Харькове.

По меньшей мере, шесть местных сотрудников ОБСЕ были задержаны в подконтрольных России Донецкой и Луганской областях на востоке Украины за якобы шпионаж и государственную измену. Трое остаются под стражей и им предъявляются фиктивные обвинения, предусматривающие строгие приговоры или смертную казнь.

Еще десятки людей в этих районах боятся покидать свои дома из-за опасений, что их схватят на улице и они столкнутся с подобной судьбой или даже будут принудительно призваны к российским вооруженным силам.

Спустя 14 часов после первого удара российских ракет поступил приказ эвакуации 488 международных членов СММ. Их должны были эвакуировать конвоями.

Работающие в центральной и западной Украине сотрудники поехали на запад и пересекли границу Молдовы и Румынии. Другие работники, дислоцированные на Донбассе, в том числе на его временно оккупированных районах, направились в Россию, откуда отправились в Турцию.

Для того, чтобы всех членов международной миссии эвакуировали из Украины, понадобилось 10 дней.

Но 478 национальных сотрудников из Украины не являлись частью плана эвакуации ОБСЕ. В Вене сообщили некоторым членам украинской миссии, что они могут попытаться следовать за международными конвоями на собственном транспорте, но без гарантий помощи на пересечение границы.

ОБСЕ заявила, что правила запрещают местным сотрудникам официально присоединиться к эвакуации и покинуть свои родные страны даже во время атаки.

Вдобавок ОБСЕ разорвала контракты со своими украинскими работниками, хотя еще в марте обещала продлить их на год.

В ОБСЕ заявили, что это было сделано из-за озабоченности тем, что сотрудники могут стать мишенью за свою работу.

Высокопоставленный чиновник ОБСЕ сказал, что расторгнуть контракты с национальным персоналом в неподконтрольных правительству территориях было "чрезвычайно сложным решением", но добавил, что это было сделано "как мера пресечения после угроз в адрес ОБСЕ".

28 апреля ОБСЕ заявила, что законсервирует СММ в Украине и сохранит только основную группу до полного закрытия миссии позже этого года.