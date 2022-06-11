В Мариуполе оккупанты переименовали площадь Свободы в площадь Ленина – советник мэра
Суббота, 11 июня 2022, 18:22
Российские оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе в площадь Ленина.
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
Дословно: "Оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе в площадь Ленина и подняли над ней свой триколор".
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Детали: Андрющенко также опубликовал фото триколора оккупантов на фоне уничтоженных обгоревших домов на "площади Ленина".