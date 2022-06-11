ВСУ отразили наступление на двух направлениях – сводка Генштаба

В субботу украинские военные отразили вражеское наступление на Славянском и Бахмутском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли.

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При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы украинских позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудар близ Покровского.

В районе Попасной украинские защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

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Враг наступает в районе Ниркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника "захлебнулось", оккупанты отошли.

В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

"Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел", – говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.

Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли.

Отмечается, что противнику пришлось усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва.

На Лиманском направлении подразделения противника активных действий не вели. В направлении города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру недалеко от Серебрянки и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

На Южнобужском направлении противник с целью сдерживания сил ВСУ обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мурахивки и Прибужского. Также враг пытался вести контрбатарейную борьбу.

Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.

На Волынском и Полесском направлениях, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси, осуществляется приведение подразделений в высшие степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных, проводится снятие с хранения вооружения и военной техники.

На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий сил обороны оказывает огневое влияние на позиции украинских подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.

На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не отмечено.

Противник продолжает нести значительные потери. В целях организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении, силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области.