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Донецкая область: россияне за день убили 2 и ранили 10 жителей

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 22:42
графика из Telegram Кириленко

В результате военных действий РФ в субботу в Донецкой области погибли 2 мирных жителя, еще 10 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Нетайловом и Старом Караване.

Еще 10 человек получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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