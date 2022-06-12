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Доверие Путину в вопросе портов было бы самоубийством для Украины – немецкий министр

Воскресенье, 12 июня 2022, 12:17

Украина не может рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Москва намекнула на возможность того, что Кремль предоставит безопасный проход украинским зерновозам через Черное море в обмен на смягчение санкций Запада.

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Выступая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, Оздемир сказал, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России.

"Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины", — сказал он.

После визита в Польшу 7-8 июня немецкий министр отправился в Киев, чтобы обсудить помощь Украине, а также безопасные маршруты экспорта продуктов питания.

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"Пока Путин блокирует морской путь, нам нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: дороги, железные дороги и Дунай", — подчеркнул Оздемир, добавив, что Германия "не отступится" в этом вопросе.

Чтобы активизировать усилия по вывозу украинской пшеницы из страны через Дунай, министр пообещал новые средства для финансирования расширения лабораторных мощностей в Измаиле, расположенном на берегу реки недалеко от румынской границы, чтобы минимизировать время оборота судов на границе.

Тем не менее, любое решение, кроме открытия торговых путей через Черное море, является "вторым или третьим лучшим решением", сказал Оздемир, подчеркнув, что даже при максимальном использовании "железнодорожный, автомобильный или речной транспорт не решит эту проблему".

"Главный вопрос — помочь Украине снова стать суверенной и независимой и вернуться на мировые рынки", — добавил Оздемир.

Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

Темы: ГерманияПутин
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