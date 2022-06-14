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США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден

"Европейская правда"Вторник, 14 июня 2022, 19:22

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Об этом во вторник заявил президент США Джо Байден, передает "Европейская правда".

"Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн застрявших в Украине на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие", – подчеркнул президент США и добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать Черным. морем, поскольку оно "будет подорвано в воде".

"Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую ​​же систему железнодорожных дорог, как и Россия, где ширина колеи отлична от колеи в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские) вагоны и дальше в океан", – добавил Байден.

Как известно, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки.

А федеральное правительство Германии планирует создать фонд для закупки зерновых контейнеров для ускорения экспорта зерновых из Украины в условиях морской блокады.

Ранее заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

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Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что РФ готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.

Ранее министр иностранных дел Украины призвал мир не верить заверениям России в том, что потенциальными коридорами не воспользуются для нападения на украинские прибрежные города.

Темы: СШАБайденсельское хозяйство
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