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Россия уже готова призывать лиц с "легкими проступками" – американские эксперты

Ольга ГлущенкоСреда, 15 июня 2022, 02:48
украинские военные, фото: Генштаб

Россия, учитывая потери в войне в Украине, прибегает к упрощению мобилизации.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Несмотря на то, что вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения, ISW предполагает, что РБ вряд ли приступит к боевым действиям против Украины на стороне России.

Институт также сообщает, что, несмотря на отсутствие поддержки на временно оккупированных территориях, Россия пытается ускорить процесс аннексии, однако не имеет конкретного плана по этому поводу.

Кроме того, военные аналитики предполагают, что РФ будет упрощать все требования, чтобы расширить мобилизацию и привлекать к военной службе даже тех, кто имеет "легкие проступки".

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Россия рассматривает варианты увеличения количества мобилизованных, чтобы перекрыть потери военных в Украине.
  • Российские войска продолжают борьбу за контроль над заводом "Азот" и уничтожили все сообщения между Северодонецком и Лисичанском, предположительно, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских защитников от критических коммуникаций.
  • Захватчики продолжают готовиться к наступательным действиям к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в направлении Славянска.
  • Оккупанты продолжают наступательные действия к востоку от Бахмута у трассы Т1302, чтобы перерезать украинские линии коммуникации в Северодонецк-Лисичанск.
  • Российские войска продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.
  • Украинские контратаки вынудили российские войска на южном направлении укреплять занятые оборонительные позиции.

К анализу войны России в Украине ISW добавляет карты боевых действий.

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Темы: войнаРосcия
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