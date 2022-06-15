Россияне обстреляли из "Ураганов" город на Днепропетровщине, есть погибшие
Среда, 15 июня 2022, 04:14
В городе Апостолово Днепропетровской области погибли четыре человека в результате вражеского обстрела из "Ураганов".
Источник: городской голова Апостолового Андрей Оса в Telegram
Прямая речь: "Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "Ураганов". Есть четверо погибших".
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Детали: По словам Осы, первые последствия поражений были устранены, дальнейшие работы спецслужбы продолжат утром 15 июня.