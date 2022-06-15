Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли из "Ураганов" город на Днепропетровщине, есть погибшие

Ольга ГлущенкоСреда, 15 июня 2022, 04:14
Железнодорожная станция Апостолово, фото: wikipedia

В городе Апостолово Днепропетровской области погибли четыре человека в результате вражеского обстрела из "Ураганов".

Источник: городской голова Апостолового Андрей Оса в Telegram

Прямая речь: "Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "Ураганов". Есть четверо погибших".

Детали: По словам Осы, первые последствия поражений были устранены, дальнейшие работы спецслужбы продолжат утром 15 июня.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
Главное сегодня

Шольц отказался от полной национализации Gazprom Germania, чтобы "не раздражать" Путина – СМИ

Путин израсходовал военный потенциал, возможна всеобщая мобилизация – Bloomberg

На Западе допускают три сценария дальнейшего развития войны РФ против Украины – CNN

ВСУ заставили врага отступить на двух направлениях – сводка

Украина должна получить больше тяжелого вооружения – Столтенберг

Юг: ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов

Все новости...
Днепропетровская область
Враг нанес удары по Днепропетровщине: какие районы пострадали
Обстрелы Днепропетровщины: в Зеленодольске погибла мирная жительница
Россияне ударили "Ураганами" по Днепропетровщине
Последние новости
11:29
фотоВ Украине погиб начальник отдела пропаганды Росгвардии
11:03
В Украине отменили проходной барьер для поступления на медицинские специальности
10:59
Медведев размечтался, что Украины через два года уже не будет
10:59
Мариуполь сопротивляется: сожгли два тягача и три прицепа россиян, убит МЧСник
10:53
Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты
10:34
Пострадал 1-летний ребенок и 26 домов – последствия ракетной атаки на Львовщине
10:14
фотоВ Украине арестовали активы белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии РФ
10:11
США будут передавать Украине разведданные для ударов системами залпового огня
10:05
Шольц отказался от полной национализации Gazprom Germania, чтобы "не раздражать" Путина – СМИ
10:02
НАТО нуждается в большей готовности и больших вооружениях - генсек
Все новости...