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Зеленский наградил 7 воинских частей воздушных сил "за мужество и отвагу"

Мазуренко Алена Среда, 15 июня 2022, 21:36
фото: воздушные силы

Президент Владимир Зеленский отметил 7 воинских частей воздушных сил ВСУ почетным отличием "За мужество и отвагу".

Источник: воздушные силы Украины

Детали: 15 июня Зеленский подписал указ №408/2022, которым отметил 7 воинских частей почетным знаком "За мужество и отвагу".

Это следующие воинские части воздушных сил ВСУ:

  • 40 бригада тактической авиации;
  • 831 бригада тактической авиации;
  • 96 зенитная ракетная Киевская бригада;
  • 160 зенитная ракетная Одесская бригада;
  • 11 зенитный ракетный полк;
  • 223 зенитный ракетный полк имени Украинских Сечевых Стрельцов;
  • 14 радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.

Почетное отличие вручают подразделениям ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, СБУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы спецтранспорта за боевые победы обнаружены при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, ведении боевых действий и выполнении боевых задач.

Когда подразделение получает отличие "За мужество и отвагу" к трубке верхушки боевого флага соответствующей воинской части прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом.

На одном конце ленты с обеих сторон золотистыми буквами вышита надпись "за мужество и отвагу" и изображение знака княжеского государства Владимира Великого.

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Другой конец ленты с обеих сторон украшен растительным орнаментом и изображением медальона-подвески знака президента Украины. Концы ленты украшены золотой бахромой. Размер ленты: 250х12 см.

Лента завязывается бантом размером 30 см с двумя горизонтальными лучами и скрепляется сине-желтой розеткой диаметром 10 см.

Лента является неотъемлемой частью боевого флага.

Темы: Зеленскийоружиевойна
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