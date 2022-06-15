Зеленский наградил 7 воинских частей воздушных сил "за мужество и отвагу"
Президент Владимир Зеленский отметил 7 воинских частей воздушных сил ВСУ почетным отличием "За мужество и отвагу".
Источник: воздушные силы Украины
Детали: 15 июня Зеленский подписал указ №408/2022, которым отметил 7 воинских частей почетным знаком "За мужество и отвагу".
Это следующие воинские части воздушных сил ВСУ:
- 40 бригада тактической авиации;
- 831 бригада тактической авиации;
- 96 зенитная ракетная Киевская бригада;
- 160 зенитная ракетная Одесская бригада;
- 11 зенитный ракетный полк;
- 223 зенитный ракетный полк имени Украинских Сечевых Стрельцов;
- 14 радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого.
Почетное отличие вручают подразделениям ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, СБУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы спецтранспорта за боевые победы обнаружены при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, ведении боевых действий и выполнении боевых задач.
Когда подразделение получает отличие "За мужество и отвагу" к трубке верхушки боевого флага соответствующей воинской части прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом.
На одном конце ленты с обеих сторон золотистыми буквами вышита надпись "за мужество и отвагу" и изображение знака княжеского государства Владимира Великого.
Другой конец ленты с обеих сторон украшен растительным орнаментом и изображением медальона-подвески знака президента Украины. Концы ленты украшены золотой бахромой. Размер ленты: 250х12 см.
Лента завязывается бантом размером 30 см с двумя горизонтальными лучами и скрепляется сине-желтой розеткой диаметром 10 см.
Лента является неотъемлемой частью боевого флага.